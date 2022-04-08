فيديو ..مداهمة وكر لتخزين البيض في الرياض .. ما وجدوه كان مفاجئًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نشرت وزارة التجارة بيانًا موثقًا بالفيديو، لمداهمة الفرق الرقابية بالرياض بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض، وكرًا لتخزين البيض.

وقالت “التجارة” عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إن الفرق الرقابية والشرطة استمرت مهمتهم حتى الفجر.

وتمكنت الفرق من مداهمة وكر اتخذه المخالفون مستودعا لحفظ وتخزين كميات كبيرة من البيض، وتم ضبط أكثر من 26 ألف كرتونة بيض فارغ و30 كرتون بيض شد.

وتابع البيان :” وأثناء الضبط اتضح وجود عدد كبير من السلع المسروقة، وعلى الفور تم إغلاق الموقع وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص واستكمال الاجراءات النظامية بحقهم”.