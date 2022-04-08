محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
نشرت وزارة التجارة بيانًا موثقًا بالفيديو، لمداهمة الفرق الرقابية بالرياض بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة منطقة الرياض، وكرًا لتخزين البيض.
وقالت “التجارة” عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إن الفرق الرقابية والشرطة استمرت مهمتهم حتى الفجر.
وتمكنت الفرق من مداهمة وكر اتخذه المخالفون مستودعا لحفظ وتخزين كميات كبيرة من البيض، وتم ضبط أكثر من 26 ألف كرتونة بيض فارغ و30 كرتون بيض شد.
وتابع البيان :” وأثناء الضبط اتضح وجود عدد كبير من السلع المسروقة، وعلى الفور تم إغلاق الموقع وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص واستكمال الاجراءات النظامية بحقهم”.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو ..مداهمة وكر لتخزين البيض في الرياض .. ما وجدوه كان مفاجئًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.