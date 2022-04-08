“الغذاء والدواء” تحسم الجدل بشأن احتواء بعض المنتجات بالأسواق داخل المملكة على مشتقات الخنزير

محمد بن مسعود - الدمام - المنطق_متابعات
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلو المنتجات الموجودة في الأسواق داخل المملكة من مشتقات الخنزير.
وجاء ذلك ردًا على استفسار من أحد الأشخاص بشأن وجود مشتقات خنزير في بعض المواد الغذائية.
ونوهت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن جميع المنتجات في السوق خالية من مشتقات الخنزير، داعيةً إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد 19999 في حال وجود أي استفسار.
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