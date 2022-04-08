من الذي صافح ولي العهد في الحرم النبوي.. ومن هم الأغوات؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حظيت صورة جديدة ظهر فيها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وهو يصافح أحد أقدم أغوات الحرم النبوي بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

أعادت الصورة للأذهان صورة مماثلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وهم يصافح أحد الأغوات في ٢٠١٥، عندما كان في زيارة للمسجد النبوي

وتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن شيخ الأغوات الأخير نوري بن محمد أحمد وعن تاريخ الأغوات وكيف بدأت جماعتهم وإلى من ينسبون.

وتشير تقارير عدة إلى أن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، هو أول من وضع خداماً للكعبة المشرفة وأول من رتب الأغوات في المسجد الحرام هو الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور.

وفيما يخص أغوات المسجد النبوي الشريف جاء ظهورهم في عهد الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب، مؤسس الدولة الأيوبية.

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وفي المسجد النبوي الشريف يقوم الأغوات بتنظيف الحجرة النبوية وفتحها للضيوف عند الحاجة واستقبال ضيوف الدولة عند باب السلام ومرافقتهم وملازمتهم إلى أن يغادروا المسجد النبوي الشريف.

بدأ الاهتمام بالأغوات مع بداية العهد السعودي، حيث صدر مرسوم ملكي في سنة 1346هـ من الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله كان نصه : “فبخصوص أغوات الحرم المكي فهم بأمورهم الخاصة على ما كانوا عليه ولا يحق لأحد أن يعترض عليهم أو يتدخل في شئونهم”.