اخبار دوليه – أمريكا ترحب بالإعلان عن تشكيل المجلس الرئاسي في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - رحبت الولايات المتحدة بالإعلان عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، حسب ما جاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، انتوني بليكن، اليوم الجمعة.
وقال البيان إن الولايات المتحدة تدعم تطلعات الشعب اليمني إلى قيام حكومة فعالة وديمقراطية وشفّافة تضم أصواتا متنوعة من السياسيين والمجتمع المدني، بمن في ذلك النساء والفئات المهمشة الأخرى.
وأضاف أن الأهم في الأمر أن اليمنيين يستحقّون حكومة تحمي الحقوق والحريات، جنبا إلى جنب مع تعزيز العدالة والمساءلة والمصالحة.
وتابع «الولايات المتحدة لاتزال ملتزمة بالمساعدة في التوصل إلى حلّ دائم وشامل للصراع في اليمن، ونحن نحثّ مجلس القيادة الرئاسي على الالتزام بالهدنة التي تمّ التفاوض عليها بإشراف الأمم المتحدة والتعاون مع الجهود الشاملة التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع، فلا بدّ أن تتاح لليمنيين الفرصة أخيرا لتقرير مستقبل بلدهم. لذلك، فنحن نحثّ جميع الأطراف على اختيار طريق السلام والحوار».
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