لمرضى السكري.. 12 خطوة مذهلة لصيام آمن في رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات يرغب الكثيرون من مرضى السكري، ورغم تخوفهم من تأثر حالتهم الصحية، في صيام شهر رمضان الفضيل.

ولكن لكي يمر صيام رمضان بسلام دون مشاكل صحية، أصدرت منظمة السكري في المملكة المتحدة إرشادات للأشخاص المصابين بمرض السكري، يستعرضها التقرير التالي، وفقاً لصحيفة “برمنجهام ميل” البريطانية.

وتتمثل الإرشادات في فحص مستويات السكر في الدم باستمرار على مدار اليوم، والاحتفاظ بعلاجات نقص السكر وزجاجة من الماء أثناء فترة الصيام، ومراجعة الطبيب؛ لإجراء تغييرات لأقراص السكري مثل التبديل إلى نوع أو جرعة مختلفة من الأنسولين أو الدواء.

وهناك إرشادات أخرى؛ منها عدم تخطي وجبة السحور، وتناولها قبل بدء الصيام مباشرة، وتناول الأطعمة النشوية الغنية بالألياف مثل الحبوب أو الشوفان أو الأرز البني؛ للحفاظ على مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، تناول العدس والحمص والفاصوليا كمصادر للبروتين والألياف في وجبة الإفطار، تناول الفاكهة والخضراوات؛ لمنع الإمساك والحفاظ على صحة القلب.

بجانب شرب الكثير من السوائل الخالية من السكر والكافيين في وجبة السحور؛ لتجنب الإصابة بالجفاف أثناء النهار. أخبار قد تهمك