الولايات المتحدة ترحب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بليكن:” تدعم الولايات المتحدة تطلعات الشعب اليمني إلى قيام حكومة فعالة وديمقراطية وشفّافة تضم أصواتا متنوعة من السياسيين والمجتمع المدني”، مضيفا أن الأهم في الأمر أن اليمنيين يستحقون حكومة تحمي الحقوق والحريات، جنبا إلى جنب مع تعزيز العدالة والمساءلة والمصالحة.

وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في التوصل إلى حلّ دائم وشامل للصراع في اليمن، حاثا جميع الأطراف على اختيار طريق السلام والحوار .