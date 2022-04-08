شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يُعلن عن إطلاق توسعة «الملك سلمان لمسجد قباء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أكبر توسعة في تاريخ المسجد

- رفع الطاقة الاستيعابية إلى 66 ألف مُصلٍ ومُضاعفة مساحته 10 أضعاف

- يأتي المشروع تحقيقًا لمُستهدفات رؤية المملكة 2030

- يعمل المشروع على تطوير57 من المواقع والآثار النبوية

أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، ووجّه بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويكتسب مشروع الملك سلمان بن عبد العزيز لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به أهمية بالغة؛ لكونه يُعد أكبر توسعة في تاريخ أول مسجد بُني في الإسلام، انطلاقًا من حرص قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على العناية بالمعالم الإسلامية المُرتبطة بزمن الرسول الكريم وعمارتها وتطويرها ورفع كفاءتها خدمة للمصلين والزائرين.

كما يعكس إعلان ولي العهد عن مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، عظيم عنايته بالمعالم الإسلامية التاريخية، وحرصه على أهمية الارتقاء بها والمحافظة عليها، انطلاقًا من اهتمام سموه بالإرث الإسلامي وتأكيدًا على البُعد الثقافي التاريخي للمملكة كمهبط للوحي ومهد للرسالة المُحمدية.

و لولي العهد دورًا بارزًا في الحفاظ على المكانة الثقافية والتاريخية للمملكة العربية السعودية كمهبط للوحي ومهد للرسالة المحمدية من خلال اهتمام سموه بالمعالم الإسلامية والإرث النبوي الشريف بكافة تفاصيله بما يكفل المحافظة عليها وتسهيل الوصول إليها من قبل الزوار والمصلين والحجاج والمعتمرين، وهو ما يجسد اهتمام سموه والإعلان عن مشروع الملك سلمان بن عبد العزيز لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به.

وراعى مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد لتصل إلى 66 ألف مُصلٍ بعد مُضاعفة مساحته بواقع 10 أضعاف من 5 آلاف متر مُربع إلى 50 ألف متر مُربع، ما يُجسد حرص خادم الحرمين وولي عهده على تهيئة أيسر وأفضل السُبل لقاصدي المسجد بغرض الصلاة أو الزيارة.

وسيعمل المشروع على سد الفجوة بين الوضع الحالي وحجم الطلب المتزايد، تحقيقًا لمُستهدفات برنامجي خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030، وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة لرفع كفاءة التفويج وسهولة الوصول للمسجد وإيجاد حلول جذرية للزحام وتعزيز أمن وسلامة المصلين.

ويعد مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء وتطوير المنطقة المُحيطة به، مشروعًا ثقافيًا وتاريخيًا وإسلاميًا مُتكاملًا، حيث سيعمل على تطوير وإحياء 57 من المواقع والآثار النبوية ضمن نطاق المسجد وساحاته، تربط 3 مسارات نبوية، إثراءً لتجربة المصلين والزوار التعبّدية والثقافية، والتعريف بالإرث الثقافي والتاريخي لهذا المعلم الإسلامي الهام.

كما يأتي انطلاقًا من حرص المملكة على تسهيل وصول عموم المُسلمين من زوار ومصلين وحجاجًا ومعتمرين للمعالم الإسلامية التاريخية وتطويرها لإثراء زيارتهم الدينية لهذه المواقع ورفع الطاقة الاستيعابية لها، حيث طورت العديد من المواقع ذات الموروث التاريخي الإسلامي بجملة أعمال نوعية وخدمات مستدامة وشبكات الطرق والنقل الحديثة والبنى التحتية.