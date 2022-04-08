مصليات خاصة لكبار السن وعربات يدوية وكهربائية لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

تُقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من المُصلين والزوار للدخول والخروج من المسجد النبوي وإليه، وتسخير جميع الجهود لخدمتهم، من خلال توفير ( 1000 ) كرسي متحرك، و (10,000) كرسي ثابت يومياً لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تخصيص وتهيئة ( 12 ) مصلى لهم على مقربة من مداخل المسجد النبوي وساحاته، وذلك حرصاً على توفير أرقى الخدمات لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

كما تُعنى إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بتجهيز المصليات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد النبوي والساحات الخارجية، والتأكد من توفر الخدمات فيها للتسهيل عليهم وتعزيز الخدمات لهم، إضافة لمتابعة جاهزية غرفة الصم والبكم، ومراكز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مصاحف بلغة برايل لتسهيل القراءة عليهم.

وتعمل الإدارة كذلك على صيانة عربات ذوي الإعاقة عن طريق السيارة المتنقلة، وتسهيل وصول كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لزيارة الروضة، وتفعيل شراكات مع الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة وعمل مبادرات وزيارات للجمعيات المعنية لذوي الإعاقة وإنشاء مواقف مخصصة لهم بمبنى الوكالة، المُجاور لساحات المسجد النبوي.