شؤون المسجد النبوي تواصل أعمالها اليومية في أخذ العينات المخبرية لماء زمزم المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
واصلت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلةً في إدارة المختبر جهودها اليومية من خلال أخذ تحاليل و عينات من مياة زمزم المباركة من كافة المواقع بالمسجد النبوي.
وأوضح مدير إدارة المختبر المهندس أحمد بن عوض الحربي أنه تم أخذ مايقارب ( ٩٠ ) عينة يومياً أي مايقارب ( ٢٧٠٠ ) عينة شهرياً من جميع مصادر مياه زمزم المباركة مثل : الحافظات، والمشربيات، والخزانات الأرضية، والناقلات ونقاط التعبئة، ومشربيات السبيل، بالمسجد النبوي الشريف بصفة منظمة ومستمرة على مدار 24 ساعة ويتم تحليلها كيميائياً وميكروبيولوجياً للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ملوثات.
وأضاف الحربي أن ذلك يأتي للتأكد من سلامة المياة وضمان وصولها بشكل آمن لزوار وقاصدي المسجد النبوي.
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