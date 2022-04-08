محمد بن مسعود - الدمام - القبض على مقيمة في السعودية وما عثر عليه بحوزتها صدم الجميع والمفاجأة في جنسيتها ( فيديو صادم )
رغم الاعلان الرسمي من قبل السلطات السعودية عن منع ممارسة التسول وفرض عقوبات مغلظة لكل من يمتهن التسول ، الا ان هذا لم يمنع البعض من الاستمرار في التسول.
ويزداد عدد المتسولين خلال شهر رمضان المبارك ، وخاصة في مكة المكرمة ، ومساجد المملكة بشكل عام.
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فقد تمكنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة من ضبط سيدة من إحدى الدول الآسيوية مارست التسول، وتمكنت من جمع مبلغ كبير.
وبلغت قيمة الأموال التي جمعتها من ممارسة التسول ما يقارب 117 ألف ريال، بالإضافة إلى عدد من العملات الأجنبية ومصوغات ذهبية.
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