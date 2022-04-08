محمد بن مسعود - الدمام - أطعمة تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم فوراً !

تحدثت الخبيرة الطبية لورا بوراك عن الأطعمة التي تساعد في تحسين نسبة ​الكوليسترول​ في الدم، وأوصت بوراك بأن يرتكز أساس النظام الغذائي على الأطعمة الكاملة المغذية، منها الخضروات والفواكه، والدهون الصحية للقلب مثل زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو، والأسماك الدهنية مثل السلمون. وأشارت الخبيرة الطبية لورا بوراك، والتي هي مؤلفة كتاب “Slimdown with Smoothies”، إلى أنه يجب إضافة الشوفان إلى النظام الغذائي، لأنه يساعد على خفض الكوليسترول، وكذلك في تحسين صحة الأمعاء، كما يساعد الشوفان في تحسين مقاومة الأنسولين، وإدارة الوزن. المصدر/موقع الفن تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

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