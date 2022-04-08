شكرا لقرائتكم خبر عن بسرعة 45 كم.. عاصفة ترابية على الحدود الشمالية والجوف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - عاصفة ترابية تصل سرعة الرياح معها إلى أكثر من 45 كم/ساعة مما تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر خفيف على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.