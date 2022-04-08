“المركزي السعودي” يوضح أساليب الاحتيال المالي والإجراءات الواجب على البنوك تطبيقها لمكافحته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نظرا للتطور الكبير والسريع في الخدمات المالية التي تقدمها البنوك عبر القنوات التقليدية والاكترونية، ازدادت عمليات الاحتيال المالي وتعددت أساليبها وفي هذا التقرير يقدم البنك المركزي أبرز أساليب الاحتيال المالي والإجراءات الواجب على البنوك تطبيقها لمكافحته. نبذة عن الاحتيال المالي أساليب الاحتيال أخبار قد تهمك أبرز التحديات التي ساهمت في ازدياد حالات الاحتيال المالي التعليمات والإجراءات العاجلة لمكافحة الاحتيال المالي والتي يتوجب على البنوك تطبيقها خالل 5 أيام عمل الخدمات الإلكترونية الحوالات المالية الحسابات التي تم فتحها عن بعد سابقا مراقبة العمليات ضوابط عامة بلاغات الإحتيال تعليمات وإجراءات مكافحة الاحتيال المالي والتي يتوجب على البنوك تسليم خطة للتطبيق خلال 5 أيام عمل على أن يكون التطبيق خلال شهرين: التعليمات والإجراءات متوسطة المدى الاستثمار في البنى التحتية تصحيح الحسابات المفتوحة عن بعد سابقا برامج التدريب النوعية

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