“تعليم عسير” ينفي صحة فيديو “اعتداء طالب على معلم”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تحت عنوان «طالب يعتدي بالضرب على معلم»، غير صحيح، إذ أن الواقعة تعود لمشاجرة بين طالبين أمام إحدى مدارس محافظة خميس مشيط بعد انصرافهما من المدرسة أول من أمس، مؤكدةً أن، إدارة المدرسة اتخذت الإجراءات اللازمة في حينها، وإنهاء الخلاف الدائم، وأخذ التعهدات اللازمة بحق الطالبين، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات، كما تؤكد الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، على اتخاذ الإجراءات النظامية فيما يتعلق بتصوير الحادثة، ونشرها، وإثارة الرأي العام، وتضليله بمعلومات مخالفة للواقع وغير دقيقة.

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