محمد بن مسعود - الدمام - علمت عكاظ من مصادرها أن البنك المركزي السعودي وجه البنوك والمصارف بمنع إتاحة فتح حسابات الأفراد أو المؤسسات عن طريق الأونلاين ابتداءً من يوم الأحد القادم على أن يتم فتح الحسابات عن طريق الفروع فقط.
وقرر البنك أن يكون حد التحويل اليومي عن طريق الخدمات الالكترونية لجميع شرائح عملاء البنوك هو 60,000 ريال.وحدد بأن العملاء غير السعوديين لن يتمكنون من إضافة المستفيدين عن طريق الخدمات الالكترونية ويمكن إضافة المستفيدين عن طريق الفرع فقط.ونص القرار الجديد على أن حوالات نظام سريع بين البنوك تبقى لمدة ساعتين في بنك المحول، والحوالات الدولية تبقى في بنك المحول لمدة 24 ساعة.جاء ذلك بناء على ازدياد حالات الاحتيال وتنوع اساليبها ومن ضمنها، انتحال الشخصية، والاستثمار الوهمي، والتوظيف الوهمي، وصفحات إلكترونية وهمية ومدارس تعليم القيادة واستغلال الصلاحيات.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عكاظ: البنك المركزي السعودي يوقف فتح الحسابات البنكية «اونلاين» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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