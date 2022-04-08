محمد بن مسعود - الدمام - ذئب بشري لا يرحم يختطف طفلة سورية ويصعق الجميع باعترافات صادمة بما فعله بها .. تفاصيل مروعة

في جريمة مروّعة. تم العثور على جثة طفلة مرمية بين شجر الزيتون في بلدة كناكر التابعة لمحافظة ريف دمشق.

وفي التفاصيل. ورد اتصال هاتفي إلى شرطة ناحية سعسع. من قبل أحد المواطنين يبلغهم بأنه تم العثور على جثة طفلة. وعليه توجهت دوريات من الناحية إلى المكان. حيث شوهد طفلة تبلغ من العمر سبعة سنوات مفارقة الحياة. وتم إخبار الطبابة الشرعية في قطنا وحضور هيئة الكشف القضائي ومن خلال الكشف تبين أن الطفلة قد تعرضت للاعتداء والخنق.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

ومن خلال التحقيقات. أفادت والدة الطفلة أن الطفلة قد غادرت المنزل من أجل شراء البسكوت والشيبس من أحد بقاليات البلدة.

وعقب البحث والتحري وجمع المعلومات. تم الاشتباه بالمدعو (شادي . ز) تولد 2005. والذي يعمل في إحدى بقاليات بلدة كناكر.

وعليه تم إحضاره إلى مركز الناحية. وبالتحقيق معه اعترف بأن الفتاة دخلت إلى البقالة من أجل شراء البسكوت والشيبس.

حيث راودته نفسه عليها فقام بإغلاق المحل. وعندما حاولت الطفلة الصراخ قام بوضع يده على فمها ما أدى إلى غيابها عن الوعي ومن ثم قام بالاعتداء عليها.

وبعدها قام بخنقها ووضعها بكيس “خيش” وتخبئتها في منزله. وعند انقطاع التيار الكهربائي ليلاً قام بأخذها ورميها بين أشجار الزيتون في المنطقة.