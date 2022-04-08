تعليم عسير: مقطع اعتداء طالب على معلم بالضرب غير صحيح

نفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير صحة مقطع فيديو يتم تداوله حاليا تحت عنوان "طالب يعتدي بالضرب على معلـم" وقالت إن هذا المقطع غيـر صحيح.

وقالت إدارة تعليم عسير في بيان لها، أن "الواقعـة تعـود لمشاجرة بين طالبين أمام إحدى مدارس محافظة خميس مشيط بعد انصرافهما من المدرسة بعد ظهر أول من أمس.

وتابعت أن "إدارة المدرسـة اتخذت الإجراءات اللازمة في حينها وإنهاء الخلاف القائم وأخـذ التعهدات اللازمة بحق الطالبين، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثـل هـذه الحالات".

وختمت "الإدارة العامة للتعليم بعسير" بيانها بالقول إنه تم "اتخاذ الإجراءات النظاميـة فيما يتعلـق بتصويـر الحادثة ونشرها وإثارة الرأي العام وتضليله بمعلومات مخالفة للواقع وغير دقيقة".