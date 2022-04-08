شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم عسير" ينفي صحة فيديو "اعتداء طالب على معلم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو تحت عنوان "طالب يعتدي بالضرب على معلم" غير صحيح، إذ أن الواقعة تعود لمشاجرة بين طالبين أمام إحدى مدارس محافظة خميس مشيط بعد مغادرتهم المدرسة بعد ظهر أمس مؤكدة أن إدارة المدرسة اتخذت الإجراءات اللازمة في حينها ، وإنهاء الخلاف القائم ، واتخاذ التعهدات اللازمة بحق الطالبين، وتطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بمثل هذه الحالات.

وتؤكد الإدارة على اتخاذ الإجراءات النظامية فيما يتعلق بتصوير الحادثة ونشرها وإثارة الرأي العام وتضليله بمعلومات مخالفة للواقع وغير دقيقة.