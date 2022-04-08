شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ولي العهد يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم المسجد النبوي في المدينة المنورة.

ولدى وصول سمو ولي العهد الحرم النبوي كان في استقباله مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وأئمة ومؤذنو المسجد النبوي.

وقد أدى سمو ولي العهد الصلاة في الروضة الشريفة، كما تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

رافق سمو ولي العهد كل من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ومعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق فوزان الربيعة، وأصحاب المعالي الوزراء.