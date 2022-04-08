القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر مشاجرة بين شخصين بالمسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة باشرت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة حادثة مشاجرة داخل المسجد الحرام في المسعى مساء الخميس، نتيجة تلاسن بين شخصين، لم ينتج عنه أي إصابات وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. وأهابت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالتزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، وتعظيم شعائر الله.

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