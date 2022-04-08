شاهد.. طالب ثانوي يعتدي على معلمه بالضرب في أحد شوارع المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، يوم الخميس، لحظة اعتداء “طالب ثانوي” على معلمه بالضرب المبرح في الشارع وإسقاطه أرضًا.

وتصدر هاشتاق “طالب يعتدي على معلم” قائمة تريند “تويتر” في المملكة، وتناقل المغردون فيديو يوثق الواقعة، وسط حالة من الاستياء والغضب بسبب ما فعله الطالب.

وأظهر الفيديو أن الطالب كان يبدو مستعدًا للمشاجرة مع المعلم بسبب رفع ثيابه، واستوقفه في الشارع وتحدث معه، قبل أن ينهال عليه بالضرب ويسقطه أرضًا ويخلع شماغه.

جدير بالذكر أن “وزارة التعليم” أكدت أن أي اعتداء جسدي على أي من منسوبيها بجميع فئاتهم يستوجب العقوبة الجنائية والتي تصل إلى السجن 10 سنوات أو الغرامة المالية مليون ريال أبو بهما معًا.