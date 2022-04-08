شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يرأس اجتماع الدورة 151 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء وفود الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بالرياض، الدورة (151) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

واطلع المجلس الوزاري على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون والأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ 42، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليميًا ودوليًا، وبحث القضايا الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب.

كما شهد الاجتماع مشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، حيث قدم إحاطة إلى المجلس الوزاري بآخر مستجدات جهوده نحو تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، كما أشاد بنجاح المشاورات اليمنية - اليمنية التي أقيمت برعاية مجلس التعاون في إنجاح المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية وإرجاع الأمن والأمان لربوع اليمن.