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وزراء الاقتصاد العرب يطّلعون على مشروع أحياء جدة التاريخية

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الدمام - شريف احمد - زار وزراء المالية والاقتصاد العرب والوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تستضيفها المملكة بمحافظة جدة، مساء أمس المنطقة التاريخية بجدة، ضمن برنامج الزيارة لبعض المرافق التاريخية بالمملكة.

واستمع الوزراء والوفود إلى شرح عن مشروع إعادة تطوير أحياء جدة التاريخية لتكون بذلك مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، والذي يرتكز على استثمار المعالم التاريخية التي تضمها المنطقة.

وتجول الوفد في عدد من المواقع بمنطقة جدة التاريخية اطلعوا خلالها على التراث المعماري المتميز للمباني والرواشين التي تزينها، والأسواق القديمة والمساجد التاريخية، والتي لا تزال تحتفظ بهويتها وقيمتها وسماتها التراثية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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