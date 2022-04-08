شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة اضطرابات المعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لعل اضطرابات المعدة هي من أشهر الوعكات الصحية التي يعاني منها الصائم برمضان، وتتضمن هذه الاضطرابات عسر الهضم والحرقة والتقيؤ، وقد يعاني بعض الأشخاص من الخمول والإحساس بالدوار، خصوصا بعد تناول وجبة إفطار ثقيلة. إضافة لأن هذه الأعراض الصحية تنتشر بكثرة في رمضان بسبب التغيير في عادات وأوقات الأكل والإفراط بتناول الطعام، خصوصاً في موائد الطعام المفتوحة ذات الأصناف المتنوعة.

ويحتاج الصائم إلى التقيد بعدم الإفراط في الأكل وتجنب الحرارة، وشرب الكثير من الماء والحفاظ على الجسم رطباً، والالتزام بالأكل الصحي لذلك أنصح بشرب الماء وتناول بعض الأطعمة الخفيفة والفاكهة على وجبة الإفطار. وتناول الوجبة الرئيسية بعد ساعات قليلة من بدء الإفطار، وفي وقت السحور تناول الأطعمة الصحية المتضمنة للسوائل والماء والفاكهة والخضار، وبعدها إعطاء بعض الوقت قبل الخلود إلى النوم وترك ثلث معدتك فارغاً من أجل التنفس لتجنب الكثير من المشاكل الصحية المترتبة على ذلك.