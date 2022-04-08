شكرا لقرائتكم خبر عن «البكيلة».. حلوة الجوف على مائدة الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتصدر «حلوة الجوف» مائدة الإفطار الرمضانية الجوفية، إذ تشتهر المنطقة بزراعة النخيل، التي تجاوزت المليون نخلة، تنتج ما يبلغ وزنه 40.000 طن سنوياً أشهرها حلوة الجوف والأكثر رواجاً، ويميزها مذاقها اللذيذ بعد مرحلة الكنز والحشو، إذ تصبح «مجرشة» أو «مدبسة» كما يسميها سكان المنطقة.

ويضيف البعض إليها مسحوق السمح البري وتسمى «البكيلة» عقب مزج التمر بالسمح الذي يستخلص من المراعي البرية بعد هطول الأمطار في المنطقة، وإضافة السمن البري الخالص أو زيت الزيتون، الذي تشتهر به أراضي الجوف.