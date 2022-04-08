شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عاملات يشهرن إسلامهن بـ«رمضاني الأول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشهرت 3 عاملات إسلامهن على مسرح برنامج «رمضاني الأول» بحضور أكثر من 100 مسلمة جديدة من جنسيات مختلفة، الذي نظمه القسم النسائي بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الأحساء للعام الخامس بعد انقطاع دام سنتين بسبب جائحة كورونا

يأتي البرنامج ضمن الدورة التمهيدية للمسلمات الجديدات لتعليمهن كيفية استقبال هذا الشهر الفضيل واستثماره والموازنة فيه بين التعبّد وغيره من الأعمال، عبر فقرات قدمتها مجموعة من المتطوعات باللغة الإنجليزية تضمنت شرح معنى الصيام وفوائده الدينية والصحية، مع إقامة عدد من المسابقات الدعوية، كما رافق البرنامج معرض بعنوان «أيامًا معدودات»، وذلك لترسيخ المعلومات، في أذهانهن بشكل أكبر تضمن عدة أركان ابتداء بالسحور الصحي وماذا يستحب لها أن تبدأ به على مائدة الإفطار، مرورًا بالأحكام الشرعية وما يجب تعلمه للصائم من مفسدات الصيام، وإيضاح أفضل الطرق لاستثمار ساعات رمضان بقراءة القرآن والأعمال الصالحة.