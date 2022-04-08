شكرا لقرائتكم خبر عن 150 أسرة مستفيدة من «السلة الرمضانية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب رواد كشافة الأحساء، مبادرته السنوية «السلة الرمضانية»، التي استفادت منها 150 أسرة من الأسر المتعففة في المحافظة.

وتأتي المبادرة ضمن خطة المكتب للأعمال التطوعية للعام 2022. وأشرف على هذه المبادرة كل من الرائدين الكشفيين عبدالله الهتلان وعبدالله العفاري، وشارك في توزيعها جميع رواد الأحساء.

وبيّن مدير مكتب رواد كشافة الأحساء الرائد عبدالعزيز الخميس، أن المكتب لديه العديد من المبادرات التطوعية التي تلمس احتياجات المجتمع، لافتا إلى وجود مبادرات للفقراء والمتعففين مثل هذه السلة الرمضانية، ومبادرة ثانية تعنى بالأيتام، وأخرى بكبار السن وغيرها بالأشبال والأطفال والمرضى، إضافة إلى المبادرات، التي تأتي ضمن خطة المكاتب.