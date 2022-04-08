شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية مغربية: «الحريرة» وجبة أساسية على موائدنا برمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أواظب على عملي خلال الشهر الفضيل

● كيف تلقيتِ خبر قبولكِ للعمل بالمملكة؟

ـ لم يخطر ببالي أبداً الموافقة على قبولي في العمل الأكاديمي بالمملكة، وحينما سمعت خبر الموافقة، كان جُل تفكيري منصبا وقتها بأنني وأخيرا سيسمح لي بأداء العمرة والحج وقتما أريد. وحاليا أسكن أنا وابنتي فاطمة داخل الحرم الجامعي لجامعة حفر الباطن ونمارس حياتنا بأمن واطمئنان.

● ما برنامجكِ في رمضان؟ـ نبدأ من السحور، أتسحر مع عائلتي وأقرأ ما تيسر من كتاب الله، ثم أصلي صلاة الصبح وأنام قليلا، ثم أقوم للذهاب للكلية، وعندما ينتهي الدوام أعود للبيت، وأجلس مع ابنتي قليلا ثم أبدأ في إعداد وجبة الإفطار، وبعد ذلك أقرأ ما تيسر من كتاب الله تعالى حتى أذان المغرب وأفطر مع عائلتي، ثم أصلي صلاة التراويح وبعدها أنام للاستيقاظ للسحور.

● ما هي الأكلات التقليدية بالمطبخ المغربي؟ـ المطبخ المغربي غني بالأكلات التقليدية المعروفة منذ القدم، خصوصًا في شهر رمضان المعظم، فمائدة الإفطار في كل بيت مغربي لا تكاد تخلو من الحريرة المغربية وهي عبارة حساء، والبغرير وهو عبارة عن فطائر، والمسمن وهو عبارة عن نوع من الخبز فيه زيت، والشباكية وهي نوع من الحلويات، وسلو وهو عبارة عن مجموعة من المكسرات مطحونة وتخلط مع العسل والزبدة، وممكن أيضًا إضافة بريوات وهي تشبه نوعًا ما السمبوسة وتكون محشوة باللوز المطحون ومجموعة من الأكلات الأخرى.

● ما هي أحب الأماكن إليكِ برمضان؟

ـ حقيقة أحب مكان أقضي فيه وقتي في رمضان هو ما بين البيت والمسجد والجامعة، بيتي برفقة أسرتي أحضر لهم ما يحبونه وأعتني بهم كما يجب، والمسجد بيت الله يشعرني بالراحة والأمان وترتفع الروحانيات، والجامعة مكان العمل وطبعًا أحب عملي، والعمل عبادة.

● ما هو فطوركِ المفضل؟ـ الوجبة المفضلة لدي في هذا الشهر الكريم هي الحريرة المغربية وهي عبارة عن حساء لا تكاد تخلو أي مائدة إفطار مغربية منه في شهر رمضان المعظم. ووجبة السحور عبارة عن نوع من الخبز يسمى عندنا بخبز المخمار، ويكون مغطسًا في زيت الزيتون والعسل مع شاي مغربي وكأس من اللبن.

قالت دكتور علم الرياضيات بجامعة حفر الباطن د. فاطمة الزهراء، «مغربية الجنسية»، إن الوجبة المفضلة لها على مائدة الإفطار في رمضان هي الحريرة المغربية، لافتة إلى أنها عبارة عن حساء ولا تكاد تخلو أي مائدة إفطار مغربية منها في الشهر المبارك. مضيفة إن وجبة السحور تضم خبز المخمار المغطس في زيت الزيتون والعسل مع شاي مغربي وكأس من اللبن.

وأضافت في حوار لـ«اليوم» إن تواجدها بالمسجد يشعرها بالراحة والأمان ويرفع لديها الروحانيات، مبينة أنها تحرص على الذهاب للجامعة لتأدية عملها المحبب إليها.

وفيما يلي نص الحوار: