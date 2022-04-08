شكرا لقرائتكم خبر عن 600 زيارة تغلق 11 منشأة بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة النعيرية، خلال الشهر الماضي، 693 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية والغذائية بالمحافظة تم على إثرها إنذار ومخالفة 84 منشأة مخالفة وإغلاق 11 منشأة، مخالفة للاشتراطات البلدية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المكلف فراج الحسيني، أن تكثيف الجولات التفتيشية يأتي ضمن خطة البلدية لاستقبال شهر رمضان الكريم لهذا العام، والتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بالنظافة العامة والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة تتوافر فيها كل احتياطات الصحة والسلامة.

وأكد حرص البلدية على سلامة الأغذية من خلال استمرار الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيا على كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين.