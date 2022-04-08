شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف عملية عين صناعية بـ«تخصصي الظهران» في 10 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صمم قسم العين الصناعية بمستشفى العيون التخصصي بالظهران، أكثر من 6 آلاف عين صناعية منذ افتتاحه في عام 1434، وما يقارب 200 عين سنويًا لفاقدي العين الحقيقة.

بلاستيك طبي

وقالت فني العيون الصناعية بمستشفى العيون التخصصي هيفاء العنزي، إن العين الصناعية هي جسم تعويضي تجميلي لفاقدي العين الحقيقية ومصنوع من البلاستيك الطبي لغرض التجميل ولا يمكن الرؤية بها، ويتم تصنيعها لكل الأعمار.

الماء الأزرق

وأضافت إن الحالات المرضية، التي تستلزم تركيب العين الصناعية هي فئات فاقدي العين منذ الولادة، أو بسبب الأورام السرطانية وفي بعض حالات الالتهابات الشديدة والماء الأزرق المتقدم مع فقد النظر، وأكثر حالات العيادة هي من فئة الحوادث والإصابات.

تلميع وتنظيفونوهت فني العيون الصناعية نجلاء الخميس، أن هناك عوامل خارجية قد تؤثر على العين الصناعية كطبيعة عمل المريض، التي تستلزم منه قضاء وقت طويل أمام شاشة الحاسوب، والتي بدورها تصيب العين بالجفاف الشديد وتبدأ بإفراز السوائل كردة فعل لسلوكه الخاطئ، مضيفة إن على المريض زيارة العيادة كل 6 أشهر لتلميع العين الصناعية أو تعديلها ويكون الاهتمام بها من خلال غسلها بالماء مرة إلى مرتين في الشهر وتنظيف تجويف العين.

رحلة الاستلام

وذكرت الخميس أن رحلة استلام المريض للعين الصناعية تختلف حسب درجة الحالة، حيث يتم تسليم المريض بعد إجراء العملية عين صناعية مؤقتة في اليوم نفسه وبعد شهرين إلى 3 أشهر يستلم العين الصناعية المخصصة له بعد أخذ القياسات بيوم في الحالات البسيطة وأسبوع إلى أسبوعين في الحالات المعقدة.

تبادل التجاربوقالت الأخصائية الاجتماعية ابتسام الخاطر، إن المستشفى يقيم العديد من البرامج التوعوية للمرضى وذويهم حتى يمارسوا حياتهم بشكل أفضل، وأن برنامج دعم أهالي الأطفال، الذين يمتلكون جسم العين التعويضي جاء بهدف رفع الوعي وتبادل التجارب والخبرات بين الأهالي، الذي بلغ عدد حضورهم 18 شخصا، وذلك من خلال تقديم المحاضرات الافتراضية، التي تساهم في اكتشاف المشكلات، والتي تواجه المرضى وتقديم الحلول الطبية والاستشارات النفسية.

برامج توعويةوأضافت الخاطر إن الكثير من المشاكل النفسية والاجتماعية، التي تواجه المرضى من فئة الأطفال كالحرج والتوتر من الخروج أمام المجتمع تكون ردة فعل نتيجة لتصرفات سلبية يقوم بها الأهل والمجتمع، فتهدف البرامج التوعوية إلى توجيه ذويهم نحو التصرف الصحيح، الذي ينبغي عليهم اتباعه عند التعامل مع هذه الفئة مراعاة لمشاعرهم.

200 جسم تعويضي لفاقدي العين سنويا

برامج توعوية لإزالة حرج الخروج أمام المجتمع

مراجعة العيادة كل 6 أشهر للتنظيف والتلميع