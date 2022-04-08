شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 11 بسطة مخالفة بالعيون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية العيون، جولات ميدانية مكثفة على الباعة الجائلين من العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة، أسفرت عن رفع 11 بسطة من البضائع المتنوعة، وذلك في إطار جهودها للحد من ظاهرة البيع الجائل.

وواصلت بلدية العيون أعمال الصيانة العامة، عبر صيانة وصبغ وإعادة طلاء الأرصفة بالشوارع الرئيسية والداخلية، وذلك ضمـن برنامج تحسين المشهد الحضري.

ومن جانب آخر، ضبطت بلدية العمران، شقة سكنية تابعة لعمالة آسيوية تستخدم كمستودع ومعمل لتحضير الأطعمة بهدف توزيعها على المطاعم، مؤكدة إتلاف 94 كيلو من اللحوم وإغلاق الشقة والعمل على استكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

وأتلفت بلدية جواثا 110 كلجم من الأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام، ضمن جولات رقابية استهدفت المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية، وذلك حفاظا على سلامة الجميع.