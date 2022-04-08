شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 10 آلاف زهرة بكورنيش الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية الخبر خلال شهر مارس الماضي 6711 م2 مسطحات خضراء وأكثر من 10000 زهرة، وذلك ضمن أعمال تطوير أحد المواقع بطريق الكورنيش، وانطلاقا من مبادرة «الخبر خضراء»، وتحسينا للمشهد البصري في المحافظة.

وعززت البلدية جودة الحياة وساهمت في زيادة وعي المجتمع بالرياضة، بإنشاء الملاعب الرياضية ليصبح عددها أكثر من 47 ملعبا متعدد الاستخدام، إضافة إلى تركيب أكثر من 70 جهازا للياقة البدنية في العديد من المواقع للارتقاء بالصحة العامة للمجتمع، كما تم إنشاء 18 ممشى بطول يزيد على 36 كم.

وكثفت البلدية أعمال تطوير البحيرات الواقعة في الواجهة البحرية والكورنيش الشمالي ضمن جهودها في تطوير المرافق السياحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتنزهين.