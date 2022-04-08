شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 160 كجم أغذية فاسدة بقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملات بلدية محافظة قرية العليا لمراقبة الأسواق، عن إتلاف 160 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس البلدية م. ماجد الرويس أن الفرق الميدانية صادرت أكثر من 100 كيلو مواد فاسدة ومجهولة المصدر، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات المترتبة على المخالفين.

وفي السياق ذاته أسفرت جولات البلدية على أسواق اللحوم والخضار عن إتلاف 60 كجم من الخضار والفواكه الفاسدة، وذلك في إطار حرص البلدية على حماية صحة المواطن والمقيم.