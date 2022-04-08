شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة على شمال الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية بتقلبات جوية تنشط فيها الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تصل إلى 45 كيلومترا في الساعة، وتتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية نتيجة المنخفض الجوي المار على بلاد الشام.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: يؤثر المنخفض الجوي الذي يمر على بلاد الشام ويؤدي إلى تحول الرياح إلى جنوبية بشكل عام على معظم أجواء المملكة بما فيها المنطقة الشرقية، والمصحوب بارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى ما دون 45 درجة مئوية على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، ومتوقع أن تعاود درجات الحرارة إلى الانخفاض الطفيف نهاية الأسبوع القادم.