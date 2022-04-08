شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سلطنة عمان بالرياض: كرم الضيافة علامة بارزة في الثقافة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ما أبرز أنشطة السفارة الثقافية؟

نحرص في سفارتنا على إيصال الثقافة العمانية، للشعب السعودي الشقيق، من خلال فعاليات مختلفة، ومنها الفعاليات الثقافية والأدبية والأمسيات الشعرية وتاريخ الإبل في عمان وارتباطه بالسعودية، كما نهتم في اليوم الوطني العماني بتقديم فعاليات خاصة، وشاركت سلطنة عمان بمهرجان الإبل لهذا العام.

كما نحرص على ربط الشعب السعودي، بسلطنة عمان، سياحيا، من خلال فعاليات متنوعة، من بين سياحة المغامرات في تسلق الجبال والطبيعة، إذ تمتاز سلطنة عمان بالطبيعة الجبلية، التي تلبي الرغبة في المغامرة والاستكشاف.

وماذا عن حركة التبادل التجاري بين البلدين؟

تقدم السلطنة والسفارة الدعم اللازم لتسهيل حركة التجارة بين البلدين، وندعم الاستثمار في السعودية، إذ إن شركة النفط العمانية ساهمت في إنشاء عدد من محطات الوقود في المنطقة الشرقية، ولدينا خطة لإنشاء محطات وقود في منطقة الرياض ومناطق أخرى، والسفارة تقدم ندوات تجارية

لرجال الأعمال السعودين، لإطلاعهم على فرص الاستثمار في السلطنة.

كيف ترى مدة إقامتك في المملكة؟

لم أشعر بالغربة في وطني الثاني؛ المملكة العربية السعودية، والشعب السعودي بطبعه مضياف وكريم، ولديه حب التعرف على ثقافة سلطنة عمان، ومن الجميل في الشعب السعودي، حب الضيافة، فكثير منهم يطلبون مني زيارتهم في منازلهم لتقديم واجب الضيافة لي والتعرف على الثقافة العمانية.

ويتميز السعوديون بأنهم شعب اجتماعي، يهتم بالمجالس الدورية، التي يحضرها الوجهاء ورجال الأعمال والمثقفون والشعراء، وخلال عملي تعرفت على الكثير من الجوانب المضيئة، كسرعة التآلف والكرم وغيرها من الصفات الحميدة.

كما أنني أحرص على الاقتراب من المملكة والتعرف عليها، وحضرت ما يتجاوز 70 اجتماعا مع المؤسسات والمسؤولين الحكوميين، وما زلت في بداية الطريق للتعرف أكثر على هذا البلد.

كيف ترى شهر رمضان في المملكة؟

يتميز الشعب السعودي بكرم الضيافة، وفي رمضان تظهر هذه الصفة الحميدة بشكل كبير، إذ إنني أتلقى الكثير من الدعوات من أبناء الشعب السعودي للإفطار، وبالنسبة لطريقة الإفطار أفتتح باللبن والتمر والماء، وبعد ذلك صلاة المغرب، ثم الوجبة الخفيفة، وبعد صلاة التراويح يكون هناك العشاء، وأخيرا السحور قبل أذان الفجر بوقت بسيط ويكون عبارة عن الماء واللبن والتمر.

الشعب السعودي حريص على تعزيز الروابط الاجتماعية

أكد السفير العماني لدى المملكة، صاحب السمو فيصل بن تركي آل سعيد، حرص بلاده على تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية مع المملكة، مشيرا إلى أن الشعب السعودي مضياف وكريم بطبعه، وحريص على تعزيز الروابط الاجتماعية، ولديه شغف بالتعرف على الثقافة العمانية.

وأشار في حواره لـ«اليوم»، إلى تنفيذ الفعاليات التي تربط الشعب السعودي، بسلطنة عمان، سياحيا وثقافيا، مشيرا إلى أن المملكة تمثل بلده الثاني ولم يشعر بالغربة مطلقا، منذ وصوله إلى الرياض للعمل.