شكرا لقرائتكم خبر عن «خدمات الإناث» بالدمام تستقبل رمضان بالزينة التراثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ازدانت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث بالدمام، بالزينة التراثية، التي تم إعدادها، احتفاء بشهر رمضان المبارك.

وتضمنت الفعالية ركنا يحتوي على مواد تراثية تعبر عن الماضي وتحاكي الحاضر، إضافة إلى توزيع هدايا تدعم استشعار فضل الصيام وعظمة هذا الشهر المبارك والفوائد الصحية والنفسية له.

وحظي الركن بزيارة المستفيدات على مدار اليوم.

وأكدت مدير الوحدة نجلاء السراج، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الجميلة، من شأنه أن يضفي السعادة والبهجة في قلب كل مسلم، مشيرة إلى أهمية الاحتفاء بهذه الليالي العظيمة التي يتضاعف فيها الأجر وتتنزل فيها الرحمات على العباد، سائلة المولى -عز وجل- أن يتقبل الطاعات والعبادات.

يذكر أن الفعالية جرى إطلاقها في مقر الوحدة، بتنسيق مديرة الوحدة نجلاء السراج.