شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فعاليات ثقافية وتوعوية بـ«أدبي الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن نادي الأحساء الأدبي عن باقة من برامجه الأدبية والثقافية والتثقيفية التي ستقدم خلال الشهر الكريم في ديوانية المثقفين بالنادي.

وتشمل الفعاليات لقاءً بعنوان «الثقافة الإسلامية في رمضان من خلال التجربة الدبلوماسية»، قدمها سفير المملكة لدى إندونيسيا سابقا مصطفى المبارك، مساء الثلاثاء الماضي.

كما تشمل الأنشطة مسامرة بعنوان «رمضان في عيون الشعراء والأدباء» تستضيف نخبة من الشعراء، مساء الثلاثاء 11 رمضان.

كما تقام، مساء الأحد 16 رمضان، محاضرة بعنوان: «لمحة عن جراحة الوجه والفكين»، للاستشاري د. محمد البحراني، بينما يعقد مساء الثلاثاء 18 رمضان، لقاء بعنوان «صناعة الذكاء الأدبي» مع مدير تعليم محافظة الأحساء سابقا أحمد بلغنيم.