شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. افتتاح مهرجان «أيام سوق الحب الثاني» لإحياء التراث بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تعريف الشباب بالموروث الثقافي الوطني

- المهرجان يحمل شعار "قديمك نديمك .. لو الجديد أغناك"

- تسجيل أكثر من 5 آلاف زائر خلال الساعات الأولى من الافتتاح

- يتضمن عدة فعاليات تراثية وترفيهية واجتماعية لمدة 10 أيام

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن الجبير، مهرجان ( أيام سوق الحب الثاني) وذلك لإحياء تراث الأسواق الشعبية القديمة وتعريف الشباب بالموروث الثقافي الوطني، والذي يأتي متضمنا نخبة من الفعاليات التراثية والترفيهية والاجتماعية لمدة 10 أيام تحت شعار "قديمك نديمك .. لو الجديد أغناك ".

الجدير بالذكر أن مهرجان (أيام سوق الحب الثاني) قد سجل أكثر من 5 آلاف زائر خلال الساعات الأولى من الافتتاح من مختلف مدن ومحافظات المنطقة، بهدف الاستمتاع بفعاليات المهرجان والأركان المصاحبة له.