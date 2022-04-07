شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال لمن يساعد مخالفي الإقامة والعمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمن العام أن كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي نظامي الإقامة و العمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، تطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل إن كان وافدًا.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.