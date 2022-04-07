الأمن السيبراني يصدر وثيقة ضوابط لحماية المرافق الحساسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني «وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية (OTCC-1:2022)، الهادفة إلى تبني أفضل المعايير والممارسات في مجال الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية المرتبطة بالمرافق الصناعية الحساسة لدى الجهات الحكومية والخاصة.

ويأتي إصدار هذه الضوابط ضمن اختصاصات الهيئة في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة وانطلاقا من دورها في تنظيم وحماية الفضاء السيبراني، والسعي إلى تعزيز وحماية المصالح الحيوية والبنى التحتية الوطنية الحساسة من خلال تعزيز الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية على المستوى الوطني.

ويأتي إعداد واعتماد الوثيقة عقب استطلاع مرئيات العموم حيال ما ورد بها من تفاصيل مع مراعاة مختلف الجوانب ذات الصلة بأصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة، ويمكن الاطلاع على الوثيقة من خلال موقع الهيئة الالكتروني.