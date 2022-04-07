شكرا لقرائتكم خبر «الشفافية» تتصدر 7 مزايا لعقد التأمين الصحي الموحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد مجلس الضمان الصحي 7 مزايا للعقد الموحد الذي يحكم جميع أطراف التأمين، وفي مقدمتها تحقيق العدالة والشفافية.

وتم تطبيق العقد الموحد مطلع فبراير2021، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة مجلس الضمان الصحي، الذي أطلق التأمين الصحي الاختياري لتمكين المؤمن لهم من الحصول على منافع إضافية لا تغطيها الوثيقة الأساسية من خلال قيام شركات التأمين بطرح منتجات تكميلية للتأمين الصحي وبأسعار معقولة.

و​يلعب مجلس الضمان الصحي دورا أكبر في ضمان نمو سوق التأمين الصحي التكميلي من خلال: عمل الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات، وحوكمة وتنظيم التأمين الصحي التكميلي، وتبني وسائل وطرق لنمو سوق التأمين الصحي التكميلي وزيادة حصته.

وتتضمن مخرجات المشروع استطاعة المؤمن له الحصول على منافع إضافية للتغطية بسهولة عند القيام بالتأمين الأساسي.

مزايا العقد الموحد:

