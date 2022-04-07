«الشفافية» تتصدر 7 مزايا لعقد التأمين الصحي الموحد

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وتم تطبيق العقد الموحد مطلع فبراير2021، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة مجلس الضمان الصحي، الذي أطلق التأمين الصحي الاختياري لتمكين المؤمن لهم من الحصول على منافع إضافية لا تغطيها الوثيقة الأساسية من خلال قيام شركات التأمين بطرح منتجات تكميلية للتأمين الصحي وبأسعار معقولة.
ويلعب مجلس الضمان الصحي دورا أكبر في ضمان نمو سوق التأمين الصحي التكميلي من خلال: عمل الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات، وحوكمة وتنظيم التأمين الصحي التكميلي، وتبني وسائل وطرق لنمو سوق التأمين الصحي التكميلي وزيادة حصته.
وتتضمن مخرجات المشروع استطاعة المؤمن له الحصول على منافع إضافية للتغطية بسهولة عند القيام بالتأمين الأساسي.
مزايا العقد الموحد:
- تعزيز صحة المستفيدين من خلال بيئة تنظيمية تحقق العدالة والشفافية والجودة.
- توفير بيئة مثالية تحكم العلاقة بين الأطراف، لتشجيع أصحاب المصلحة للاستثمار.
- تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمات من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين.
- تفعيل مركز الصلح والتسويات في المجلس من أجل إنهاء النزاعات لحفظ الحقوق.
- توحيد وتحديث الدورة المستندية للالتزامات المالية بين كافة الأطراف.
- استخدام معايير الترميز الطبي والتصنيف المعتمدة من المجلس في الموافقات.
- تمكين أطراف العلاقة التعاقدية من استخدام منصة تنظيم التبادل الالكتروني.
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