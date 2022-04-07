فتح باب الترشح لجائزة تطوير المنشآت التربوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز أمس الأول، عن فتح باب الترشح للدورة 3 من جائزة الإيسيسكو- حمدان بن راشد آل مكتوم للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي. ويتم منح هذه الجائزة كل عامين لثلاثة فائزين من الشخصيات أو المؤسسات التي أسهمت في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، وتبلغ قيمتها 300 ألف دولار، حيث يحصل كل فائز على مكافأة قدرها 100 ألف دولا، يجري توظيفها في تطوير العمل الخيري، وخاصة دعم المنشآت التربوية. وسيتم تحكيم الدورة خلال هذه السنة.



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