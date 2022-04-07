التسوق الذكي يقلل من هدر الطعام في رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - «تجنب عروض التخفيضات، ولا تشتر وأنت جائع».. أهم نصيحتين تسهمان مع وسائل أخرى في التقليل من هدر الطعام في شهر رمضان.. في إطار دعوة مجلس شؤون الأسرة إلى «التسوق الذكي» لمواجهة أزمة الهدر خلال الشهر الفضيل.

ويشير المجلس إلى 4 وسائل للتسوق الذكي، إلى جانب 5 طرق لو تم اتباعها يمكن وقف الهدر، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الأسر السعودية تهدر سنويا 4200 طن من الدقيق والخبر والأرز والدواجن والأسماك ولحم الغنم ولحم الإبل، وأن هذا الهدر يصل إلى قمة مستواه خلال شهر رمضان.

ويكلف الهدر الغذائي المملكة سنويا أكثر من 40 مليار ريال.

بينما تشير الدراسات إلى أن حجم الفقد والهدر يبلغ نحو 1.3 مليار طن سنويا، على الصعيد العالمي، ويفقد العالم ما نسبته 14% من الغذاء المُنتج في مرحلتي الإحصاء وعروض التجزئة، كما تفقد كميات كبيرة كذلك في مستويات الاستهلاك.

كمية الهدر لعدد من المنتجات سنويا

917 ألف طن من الدقيق والخبر

557 ألف طن من الأرز

444 ألف طن من الدواجن

69 ألف طن من الأسماك

22 ألف طن من لحم الغنم

13 ألف طن من لحم الإبل

كيف نتجنب الهدر؟







حفظ فائض الطعام في علب مغلقة ووضعها في الثلاجة.



شراء وطهي الطعام على قدر الحاجة.



استخدام بقايا الطعام في وصفات جديدة.



عدم ترك الطعام المطبوخ لأكثر من ساعتين في حرارة الغرفة.



قراءة تعليمات حفظ الطعام.



4 طرق للتسوق الذكي:

كتابة قائمة تسوق محددة وعدم تجاوزها.

تجنب عروض التخفيضات.

تجنب الشراء وأنت جائع.

قلل من شراء الأطعمة عند زيارة السوبر ماركت.

نسب الهدر في المنتجات الزراعية:

- 44 % الخضراوات

- 40 % الفواكه

- 34 % الأرز

- 30 % الدقيق والخبز

- 21.5 % التمور

نسبة الهدر في منتجات اللحوم:

- 43 % لحوم الأبقار

- 34 % لحوم الإبل

- 33 % الأسماك

- 29 % لحوم الدواجن

- 14 % لحم الغنم