تجديد الهوية قبل انتهاء صلاحيتها بـ6 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت الأحوال المدنية تجديد الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بـ6 أشهر، مؤكدة أن التجديد لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان لديك صورة وبصمة مسجلة في النظام. وأشارت إلى أنه عند الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية فلا يمكن إلغاء البلاغ ويتوجب استكمال الإجراءات واستخراج وثيقة بدل فاقد. وأوضحت أنه يمكن استلام البطاقة من أي مكتب للأحوال المدنية يتم اختياره قبل إتمام عملية التصوير ولا يمكن تغيير موعد الاستلام بعد ذلك. وأشارت إلى أنه يمكن تفويض من يستلم بطاقتك نيابة عنك عبر خدمة التفويض الالكتروني في منصة أبشر أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.



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