اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 602 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 626 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس أن الفحوصات التي بلغ عددها 4358، أظهرت تسجيل 602 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 626 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 552034.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 5103 حالة، منها 11 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات تحت العناية.