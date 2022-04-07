بعد الفوز على بنفيكا.. كلوب: محمد صلاح يمر “بفترة صعبة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_صقر الغامدي

أعترف المدرب الألماني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، بإن النجم المصري محمد صلاح يمر(( بفترة صعبة)) بعد الأداء الضعيف لنجم المنتخب المصري في فوز ليفربول على بنفيكا ضمن الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

في غضون ذلك، محمد صلاح من مباراة أخرى محبطة حيث أضاع فرصة ممتازة في الشوط الأول قبل أن يتم إستبداله بعد مرور ساعة.

وعقب المباراة، نفى كلوب الإتهامات بأن إستبدال صلاح جاء بعد وقت وجيز ، وأكد أن أفضل هدافي ليفربول هذا

الموسم تأثر بفشل بلاده في التأهل لكأس العالم في وقت لاحق من هذا العام.

وقال كلوب عندما سئل عن سبب إستبدال صلاح :(( لم أفعل شئًاً مختلفًا عما أفعله عادة)).