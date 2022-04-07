حقيقة إلغاء فتح حسابات الأفراد أو المؤسسات عن طريق الأونلاين والحد من العديد من الخدمات الالكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي رسائل تفيد بأن البنك المركزي أصدر تعميما لكافة المصارف بالبنود التالية: – يمنع على البنوك إتاحة فتح حسابات الأفراد أو المؤسسات عن طريق الأونلاين ويتم فتح الحسابات عن طريق الفروع فقط. – حد التحويل اليومي عن طريق الخدمات الالكترونية لجميع شرائح عملاء البنوك هو 60,000 ريال. – العملاء غير السعوديين لن يتمكنون من إضافة المستفيدين عن طريق الخدمات الالكترونية ويمكن إضافة المستفيدين عن طريق الفرع فقط. – حوالات نظام سريع بين البنوك تبقى لمدة ساعتين في بنك المحول. أخبار قد تهمك – الحوالات الدولية تبقى في بنك المحول لمدة 24 ساعة. وبعد البحث عن صحة هذا البيان لم نجد ما يؤكد حقيقة هذه القرارات وسنوافيكم بكل جديد حول هذا الشأن..

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