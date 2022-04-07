محمد بن مسعود - الدمام - محمد عبدالسلام يقدم بشرى ساره للشعب اليمني ويعلن عن انهاء الحكومه والانقلاب عليها

تغريده رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام: نص التغريده : ‏ تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً بفضل الله وصمود الشعب اليمني سقطت كل ذرائع العدوان والحصار، حتى الشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها من قبل من ادعاها واختلقها راية لعدوانه، ولم يعد أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة أي مبرر للاستمرار في استخدامها ذريعة لقتل شعبنا وحصاره .

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