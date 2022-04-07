اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيسي مجلسي النواب والشورى

محمد بن مسعود - الدمام - صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يلتقي معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلسين.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يدعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: ماضون في طريق التقدم وطموحنا من أجل الوطن وأبنائه لاحدود له.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير: العلاقة الراسخة بين الحكومة والسلطة التشريعية نهجاً وطنياً، وأحد مسارات تحقيق التطلعات المنشودة من أجل رفعة ونماء مملكة #البحرين وأبنائها الكرام.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: دور مجلسي الشورى والنواب يثري العمل الوطني لحاضر مملكة البحرين ومستقبلها.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: بتعاون واسهامات الجميع نبني الخير للمواطن ونؤمن مستقبل زاهر للوطن.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى محفوظة بأهلها وتقاليدها ونهجها الوطني الجامع، وقد شاهدنا خلال جائحة فيروس كورونا كيف تجلت قوة الفريق الواحد.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: المؤشرات الاقتصادية إيجابية وتبعث على التفاؤل بمراحل أكثر نمواً وتطوراً، وتعزيز آفاق التنمية الاقتصادية جهدٌ مستمر لدورها في توفير الفرص النوعية أمام أبناء #البحرين.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ينوه بإسهامات الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله في قيادة العمل الحكومي لتنفيذ برنامج الحكومة 2019-2022.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعرب عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على دورهم في النجاح الذي تحقق على صعيد تنفيذ هذا البرنامج وعلى دعمهم لأولويات خطة التعافي الاقتصادي.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: التحديات العالمية تؤثر على إمدادات الطاقة وأسعار البضائع، وبتكاتفنا جميعا وبما أبدوه تجار مملكة #البحرين بعدم رفع الأسعار سنتمكن من تجاوز هذا التحدي.