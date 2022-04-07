محمد بن مسعود - الدمام - سياسي يمني يطلق تحذير هام لـ المجلس الرئاسي من التمسك بهذا الشيئ

حذر السياسي والاكاديمي اليمني د.خالد الشميري المجلس الرئاسي من التمسك بالمرجعيات الثلاث للازمة اليمنية ،لافتا الى ان هذه المرجعيات كان السبب الرئيسي في استمرار الحرب وفشل جميع المفاوضات.

وقال الشميري في تغريدة على موقع “تويتر” : إذا أستمر تمسك المجلس الرئاسي الجديد بالمرجعيات الثلاث فهذا يعني إستمرار للحرب ..

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‏واضاف : هذه المرجعيات كانت سبب فشل كل المفاوضات السابقة والسبب أن حزب الاصلاح هو المستفيد الوحيد منها.

وتابع الشميري قائلا : أضف على ذلك أنها تلغي حق أبناء الجنوب في حكم أرضهم ومطالباتهم بالاستقلال.